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В Москве подорожала парковка

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В столице с 15 декабря начинают действовать новые правила парковки автомобилей.

В центре Москвы вводятся увеличенные тарифы. Начиная с сегодняшнего дня стоимость парковки в городе составит от 80 до 380 рублей в час.

Кроме того, время оплаты сократится с 15 до 5 минут, а на 237 улицах столицы отменяется бесплатная парковка по воскресеньям, отмечает РЕН ТВ.

Как говорилось в статье «Ридуса», цены на парковку изменятся только в дневное время, с 8:00 до 21:00, ночью тариф останется прежним.

Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — между Садовым и Бульварным кольцами.

На более загруженных улицах Садового кольца на парковках с дифференцированным тарифом стоимость составит 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час. На улицах внутри Бульварного кольца — 100 и 200 рублей в час.

В столичном департаменте транспорта ранее отметили, что максимальный тариф — 380 рублей в час — будет установлен на 1,9% улиц города. Столь дорогие парковочные места будут около Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также на Петровке, Неглинной улице и в ряде центральных переулков. 

По тарифам на парковку Москва практически сравнялась с Лондоном, где час парковки на центральных улицах, по данным СМИ, стоит 4,90 фунта стерлингов (5,50 евро), поскольку 380 рублей примерно равны 5 евро. 

Что интересно, в Мадриде плата за парковку составляет 2,25 евро в час, в центре Берлина — 2 евро, а на улицах Рима — всего 1,50 евро.

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Комментарии (3)

  • Small default
    Маруся Баркова15 декабря, 11:29

    Личный трарспорт надо запретить вообше и как можно быстрее. Это тупиковая ветвь развития. Надо развивать общественный транспорт и перестать железу занимать место и воздух.

  • Есть ответы (1)
  • Small 9f8d0d96aa
    Отец Деонисий15 декабря, 11:46

    Москва практически сравнялась с Лондоном- нравятся такие сравнения, интересно а по зарплатам когда мы сравнимся и по пенсиям.

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