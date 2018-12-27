В Москве увеличился штраф за неоплату парковки

Сергей Собянин вдвое увеличил штраф за неоплату городской парковки в Москве. Соответствующий закон за подписью столичного мэра опубликован на персональном сайте градоначальника.

Таким образом, денежное взыскание за оставление автомобиля в зоне, отнесенной к территории платной парковки, обойдется водителям не в 2,5 тысячи рублей, как это было прежде, а в 5.

Такое решение связано с желанием столичных властей «обеспечить соразмерность стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости», отмечается в сопроводительных документах.

Накануне «Ридус» рассказывал о намерении московских дорожников в 1,5 раза увеличить количество дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД.

Чуть ранее, в середине декабря, парковка в центре Москвы подорожала для всех водителей. Так, теперь максимальный тариф достигает 380 рублей в час.