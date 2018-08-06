Специалисты рассказали о состоянии газосети дома в Магнитогорске

Плановая проверка газовой сети в магнитогорской многоэтажке по адресу проспект Карла Маркса 164, где утром 31 декабря прогремел взрыв, уничтоживший седьмой подъезд дома, проводилась сверх минимальных требований к техническому оборудованию.

Об этом сегодня, 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании «Газпром газораспределение Челябинск».

В мае 2018 года была проведена опрессовка внутридомовых сетей, что не входит в минимальный перечень работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, то есть работа сверхнормативная, — сообщили в компании.

В организации подчеркнули, что все газовые коммуникации пострадавшего дома на момент последней проверки находились в исправном состоянии.

Тем не менее, Следственный комитет рассматривает версию взрыва бытового газа в качестве приоритетной. Расследование причин трагедии поручено Следственной группе главного управления СК по особо важным делам.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома произошло ранним утром 31 декабря. В одной из квартир 7 подъезда многоэтажки прогремел сильный взрыв, после чего некоторым проснувшимся жильцам удалось благополучно покинуть свои квартиры.

Несколько минут спустя произошло обрушение — рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж.

Спасательные работы на месте трагедии продолжаются до сих пор. По последним данным, специалистам МЧС удалось обнаружить тела 38 человек, 37 из которых уже опознали. Еще трое могут по-прежнему находиться под завалами.

Сегодня, 3 января, местные власти определились с порядком выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших граждан.