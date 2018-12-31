Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин, несколькими часами ранее прибывший в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда 10-этажного жилого дома, осмотрел место происшествия. По горячим следам глава государства распорядился создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва, передает ТАСС.

Создадим правительственную комиссию специальную с министром МЧС, — распорядился Путин в ходе оперативного совещания на месте трагедии.

Кроме того, глава государства успел пообщаться со спасенным из-под завалов подростком Сергеем Гавриловым. Путин поинтересовался у ребенка о его самочувствии, пообещав прислать тому новогодний подарок.

Как сообщалось ранее, в настоящий момент на месте происшествия, помимо президента, присутствуют руководитель МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, а также губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Во второй половине дня для координации оперативных работ на месте происшествия в Магнитогорск вылетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Тем временем, сотрудники МЧС продолжают вести спасательные работы на месте обрушения подъезда. По словам руководителя спасательного ведомства Евгения Зиничева, специалисты располагают достаточным количеством ресурсов и техники, однако работы осложняются стоящим в Магнитогорске морозом и угрозой дальнейшего обрушения конструкции.

По последним данным, под обломками жилого дома до сих пор могут находиться около 40 человек.

Обнаружены тела четырех погибших, пятеро пострадали. Предположительно, под завалами находятся от 36 до 40 человек, — рассказал президенту Зиничев.

При этом, губернатор Челябинской области сообщил Путину, что в распоряжении спасателей уже есть пофамильный список пропавших без вести, включающий в себя 35 человек, в том числе 8 детей.

Администрация Магнитогорска призвала местных жителей воздержаться от запуска салютов и фейерверков, а также от проведения увеселительных мероприятий в новогоднюю ночь.

В город пришло большое горе. Давайте в этот день не будем делать салютов и фейерверков. К сожалению, не все наши жители смогут встретить 2019 год, — заявили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал «Ридус», взрыв бытового газа, ставший причиной обрушения подъезда, произошел в многоэтажке по адресу проспект Карла Маркса 164 около 6 часов утра по московскому времени.

На данный момент известно о четырех погибших, еще пять человек находятся в местных больницах.