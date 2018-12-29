Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза

Россияне, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год в первую очередь здоровья себе и близким людям. Такое желание высказали социологам 37% респондентов.

На втором месте в списке желаний жителей России оказался «мир во всем мире». К такому выводу пришли 10% опрошенных.

А вот материальное благополучие у россиян оказалось на третьем месте в рейтинге желаний. Лишь 9% респондентов надеются, что Дед Мороз мог бы им в этом помочь.

Кроме того, согласно опросу, 4% российских граждан пожелали процветания и стабильности России, а по 3% респондентов — счастья себе и окружающим и повышения пенсий и уровня жизни.

И лишь по 2% опрошенных хотели бы попросить у Деда Мороза понижения цен, благополучия в семье, путешествий, стабильности и спокойствия, благополучия для детей и внуков, а также погашения всех кредитов и долгов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 декабря 2018 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Ранее «Ридусу» стало известно, что каждое пятое письмо в приемную главного российского Деда Мороза написали взрослые россияне. Выяснилось, что среди совершеннолетних авторов писем чаще всего встречаются пенсионеры, военные и заключенные.

А вот мечты некоторых воспитанников детских домов Деду Морозу довольно сложно исполнить, так как в своих письмах они просят дорогостоящие гаджеты и брендовую одежду.

В свою очередь лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал новость о воспитанниках детских домов, попросивших у Деда Мороза дорогие подарки. «Распустились что-то дети эти. / Сколько ты патриотизм ни мучай, / Про войну кино в приоритете, / А они опять хотят шмотье от Гуччи», — написал музыкант в соцсети.

