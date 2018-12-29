Шнуров вспомнил про ГУЛАГ после письма детдомовцев Деду Морозу

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал новость о воспитанниках детских домов, которые попросили у Деда Мороза дорогие подарки, в том числе одежду от ведущих мировых брендов.

«Распустились что-то дети эти. / Сколько ты патриотизм не мучай, / Про войну кино в приоритете, / А они опять хотят шмотье от Гуччи. / Запретить бы им мечты о моде, / Их мозги бы как нам задрочить, / Так, чтоб стали модными в народе / Гимнастерочка, тельняшка, кирзачи? / Но маркетинг вьется, сука, змеем. / Ватники горой лежат на полках, / То, что шить прекрасно мы умеем, / На складах пылится и без толка. / Вот вам аргументы и резоны, / Предки наши знали все и прежде. / Разморозить бы пора ГУЛАГа зоны, / Чтоб вернуть традиции в одежде», — написал Шнуров в Инстаграме.

Дети, попросившие у Деда Мороза дорогую одежду, живут в детских домах Пермского края. Внимание журналистов привлек комментарий руководителя благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, которая отметила, что в посланиях дети просили только дорогостоящие подарки.

Котова подсчитала, что на такой подарок одному ребенку придется потратить не менее 23 тысяч рублей и заключила, что ребят из детских домов сложно порадовать простыми вещами. Вокруг новости развернулась общественная дискуссия, к которой и присоединился Шнуров.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Сергей Шнуров поскандалил с телеведущей Ксенией Собчак и ее мужем Максимом Виторганом из-за слухов о разводе пары.