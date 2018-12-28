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20% писем Деду Морозу написали взрослые

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Каждое пятое письмо в приемную главного российского Деда Мороза написали взрослые россияне. Такие данные в пятницу приводит агентство «Москва» со ссылкой на почтовую службу сказочного волшебника.

За 2018 год уже пришло 200 351 письмо. В основном отправители — это дети. Но около 20% — взрослые, — сообщили сотрудники новогодней канцелярии.

Оказалось, что среди совершеннолетних авторов писем чаще всего встречаются пенсионеры, военные и заключенные.

Наиболее популярными среди них желаниями стали приобретение автомобиля и собственного жилья, а также помощь в смене места работы. Кроме того, многие взрослые просили у Деда Мороза семейного счастья, хороших друзей и успехов для своих детей.

Еще одним трендом этого года стали так называемые карты желаний, где люди рассказывают о своих желаниях как о свершившихся событиях.

Например, человек что-то хочет осуществить в наступающем году. Он прикладывает к письму свои фотографии и пишет все уже в прошедшем времени. Если он хочет купить машину, он пишет, что такого-то числа такого-то года он купил автомобиль. Как будто это уже случилось, — объяснили в представительстве волшебника.

Ранее «Ридус» рассказывал о Международном забеге Дедов Морозов, который прошел в Петербурге на минувшей неделе. Участие в мероприятии приняло около пяти тысяч «новогодних спортсменов».

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