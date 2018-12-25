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Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

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© pixabay.com

Приобретение и использование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, не может быть поводом для привлечения к уголовной ответственности, если это сделано для обеспечения своей безопасности или своих близких, а также для слежения за животными, отметили в Верховном суде РФ во время пленума, состоявшегося во вторник, 25 декабря.

В постановлении пленума также сказано, что смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и им подобные технические устройства «могут быть признаны специальными техническими средствами только при условии, если им преднамеренно путем технической доработки, программирования или иным способом приданы новые качества и свойства, позволяющие с их помощью негласно получать информацию».

Кроме того, пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности тех, кто приобрел спецсредства через интернет и при этом не знал об их истинном предназначении.

«Само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления», — приводит цитату из постановления пленума ВС РФ «Интерфакс».

Кроме того, в Верховном суде отметили, что суды должны руководствоваться заключениями специалиста или эксперта в тех случаях, когда требуется установить «принадлежность технического устройства к числу средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации».

«Ридус» писал о резонансном деле, когда жителя Курганской области Евгения Васильева обвинили в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации. В сентябре прошлого года 39-летний инвалид третьей группы купил GPS-трекер на сайте AliExpress, чтобы с его помощью следить за своим теленком.

Отцу двоих детей грозило лишение свободы на срок до четырех лет и штраф 200 тысяч рублей. Назначенный ему адвокат отметил, что «незнание закона не освобождает от ответственности».

В декабре прошлого года о ситуации с уголовным делом курганского фермера спросили президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции. После этого уголовное дело вернули в прокуратуру.

В марте нынешнего года Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело против фермера. По итогам расследования, занявшего больше года, правоохранительные органы пришли к выводу, что в действиях Васильева не было преступного умысла.

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