Дорожных камер в Москве станет намного больше

В столице планируют значительно увеличить количество дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД, включая несвоевременную остановку и неоплату парковки.

Предполагается, что в ближайшее время число камер вырастет в 1,5 раза.

На данный момент в Москве насчитывается 1463 камеры.

В скором времени появятся 140 новых парконов — мобильных комплексов фотовидеофиксации, устанавливаемых на автомобилях, сообщили газете «Известия» в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Еще 200 комплексов будут фиксировать те транспортные средства, которые не пропустили пешеходов на нерегулируемых переходах.

Эксперты считают, что установка новых камер связана с расширением зоны платной парковки и намерением городских властей пополнить бюджет.

Как пишет издание, с введением платы за стоянку в столице доход государства пополнился за счет штрафов на 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно вступилась за автомобилистов, которые вынуждены передвигаться под постоянным прицелом камер контроля скорости, полосы движения и прочих правил дорожного движения. Она посчитала неправильным то, что «сейчас камеры вешают на каждом столбе».