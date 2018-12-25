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Два друга 12 лет делают фото с Санта-Клаусом и как будто не стареют

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  • 25 декабря 2018, 15:02
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У многих людей есть свои новогодние традиции. Одни каждый год 31 декабря ходят в баню, другие шокируют маму безумными снимками, третьи колдуют с собственными волосами. А два друга-азиата ежегодно делают праздничную фотографию с Санта-Клаусом.

Началось это в 2006 году, когда парни отправились в вашингтонский торговый центр «Олдервуд Молл» и там радостно залезли на коленки старичку-волшебнику. С тех пор друзья почти ежегодно фотографируются с Сантой, который охотно им подыгрывает. За это время кадры стали более креативными, а ребята начали наряжаться героями разных фильмов и знаменитостями. 

Однако интернет-пользователи заметили странность на снимках — за 12 лет парни как будто совсем не постарели. Смотрите сами.

2006, «Санта»

2007, «Странные»

2008, «Сумерки»

2009, «Джастин Тимберлейк и группа The Lonely Island»

2010, «Party Rock»

2012, «Во все тяжкие»

2013, «Время приключений»

2015, «Звёздные войны»

2016, «Покемон»

2017, «Очень странные дела»

2018, «Мстители»

Ранее мы рассказывали про одну актрису, которая каждый год делает одно и то же новогоднее фото, составляя дату из своих волос. И всё бы ничего, но только зрители заметили, что девушка не стареет.

Также на днях «Ридус» писал про семейную пару, которая отошла от традиционных рождественских снимков и вот уже пять лет создаёт безумные фотографии с участием своих троих детей.

Ещё дальше пошёл парень, которому мать однажды сказала протрезветь и прислать ей нормальный праздничный снимок. Сын послушался маму, но его творчество получилось таким шокирующим, что потрясло всю семью.

А у вас какие есть новогодние традиции?

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