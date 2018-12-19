Семья пять лет делает весёлые рождественские открытки

Каждый год весёлая семья Стэнли (Stanleys) из города Шарлотта американского штата Северная Каролина делает рождественские фотокарточки. Только это не традиционные посиделки возле ёлочки, а настоящее безумие, в котором принимают участие все члены семьи, включая троих детей.

«В первый раз, когда мы пытались сделать традиционную милую фотографию, как на рождественской открытке, мы получили очень плохие результаты. Мы были молодыми родителями с годовалым ребёнком, и всё пошло не так — малыш всё время плакал, было ветрено, освещение менялось. Если двое из нас в какой-то момент выглядели хорошо, то третий обязательно моргал. Мы так сильно смеялись над нашими ужасными снимками, что решили просто отправить их родственникам как есть, и им это понравилось. Так родилась традиция делать безумные, полные хаоса, но гораздо более честные кадры, чем идеальные открытки», — рассказал глава семейства Джонатан Стэнли (Jonathan Stanley).



У креативных родителей уже накопилась пятилетняя коллекция таких фотографий.

«Я думаю, что наши друзья и семья были бы очень разочарованы, если бы мы вернулись к традиционным фотографиям. А ещё мне кажется, что в глубине души все ненавидят эти рождественские фотосессии, на которых всё должно быть идеально. Потому что это практически невозможно, когда в семье есть маленькие дети. Да и вообще это забавно. А люди, которые смеются и играют вместе, остаются вместе надолго», — говорят весёлые родители.

Ранее «Ридус» рассказывал про одну актрису, которая каждый год делает одно и то же новогоднее фото, составляя дату из своих волос. И всё бы ничего, но только зрители заметили, что девушка не стареет.