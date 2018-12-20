Сын 10 лет делает шокирующие новогодние фото для матери

Перед Новым годом и Рождеством многие делают праздничные фотосессии, чтобы потом отправить красивые снимки родным и друзьям. Американец Джон Цессна (John Cessna) отлынивал от этой традиции, и в 2008 году ему позвонила мама и сказала, что семья ждёт его фотокарточку. «Она в шутку потребовала, чтобы я „протрезвел“ и прислал свою рождественскую открытку», — рассказал парень.

Как хороший сын, Джон решил выполнить просьбу матери, подключил свою фантазию и начал создавать собственные фотографии. И хотя с большой долей вероятности можно сказать, что его шокирующее творчество — не совсем то, что имела в виду его мать, ей пришлось смириться с креативом шутника-сына.

«Сначала маме не понравилось то, что я ей прислал, однако я стал каждый год придумывать что-то оригинальное, и в конце концов она согласилась, что это смешно», — утверждает американец.

Давайте посмотрим на фотографии Джона: судя по всему, он очень старается вот уже десять лет.

2008

«Счастливого Рождества».

2009

«Счастливых выходных. С любовью, Джон Цессна».

2010

«Могу я быть твоим рождественским чудом?»

2011

«Сезон праздников… эх, облажался».

2012

«Некоторые подарки нужно заворачивать и прятать».

2013

«Рождество — это когда поют колядки и звонят колокола».

2014

«Он видит тебя, когда ты спишь».

2015

«Святая ночь».

2016

«Пошёл ты, 2016-й».

2017

2018

На днях «Ридус» писал про семейную пару, которая также решила отойти от традиционных рождественских снимков и вот уже пять лет создаёт безумные фотографии с участием своих троих детей.

Ранее мы рассказывали про одну актрису, которая каждый год делает одно и то же новогоднее фото, составляя дату из своих волос. И всё бы ничего, но только зрители заметили, что девушка не стареет.

