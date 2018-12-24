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Трамп подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

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© Hussein Malla/ AP/TASS

Приказ о выводе американских войск из Сирии подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на чиновников из Министерства обороны.

В свою очередь приказ подписал президент США Дональд Трамп, о чем заявил пресс-секретарь военного ведомства в интервью AFP.

Как писал «Ридус», 19 декабря стало известно, что США приступили к полному выводу войск из Сирии.

Через два дня СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал начать значительное сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане.

Тогда же Трамп объявил об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, которая состоится в конце февраля 2019 года. По данным американских СМИ, Мэттис отговаривал Трампа от вывода войск из Сирии. ссылаясь на действия России и Ирана. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

В воскресенье, 23 декабря, Трамп представил будущего главу Пентагона.

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