США могут вдвое уменьшить число своих военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп приказал начать значительное сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время в Афганистане находится более 14 тысяч военнослужащих США.

Согласно источникам, контингент может быть сокращен до 7 тысяч человек. Предположительно, вывод военных из Афганистана может начаться через несколько недель, уже в январе следующего года.

По словам одного из собеседников издания, Трамп серьезно задумался о том, чтобы уйти от конфликтов.

В то же время в Пентагоне отказались прокомментировать изданию информацию о возможном уходе американских военных из Афганистана.

Как писал «Ридус», Напомним, 19 декабря стало известно, что США приступили к полному вывод войск из Сирии. По данным американских СМИ, министр обороны США Джемс Мэттис отговаривал Трампа от этого шага со ссылкой на действия России и Ирана. Помимо Мэттиса, выводом американских войск из Сирии оказались недовольны чуть ли не все поголовно союзники Вашингтона.

На следующий день Трамп объявил об отставке главы Пентагона в конце февраля 2019 года. Американская общественности видит между выводом войск и отставкой Мэттиса прямую связь.