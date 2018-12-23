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Трамп представил будущего главу Пентагона

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© DPA/TASS

Президент США Дональд Трамп анонсировал грядущее назначение нового исполняющего обязанности главы Пентагона. Занять вакантную должность, образовавшуюся после объявления о скором уходе в отставку действующего главы Министерства обороны Джеймса Мэттиса, предстоит его бывшему заместителю Патрику Шанахану.

О своем кадровом решении глава США, как повелось, сообщил при помощи Twitter.

Рад объявить, что наш очень талантливый заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности министра обороны. У Патрика отличный послужной список, как на его прошлой должности, так и за время работы в Boeing. Он отлично справится! — написал Трамп.

Как сообщалось ранее, решение об отставке генерала Джеймса Мэттиса было обнародовано в пятницу, 21 декабря.

По данным издания The New York Times, его основным мотивом могло стать несогласие нынешнего главы Пентагона с решением президента о полном выводе войск с территории Сирии.

Ранее с критикой завершения сирийской военной кампании США выступили представители ряда европейских государств-партнеров Вашингтона, включая президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего сожаление в связи с позицией Белого дома, передает ТАСС.

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