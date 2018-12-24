Спасатели достали тела всех девятерых шахтеров, погибших в Соликамске

Специалисты МЧС подняли на поверхность тела всех 9 горняков, погибших при пожаре на шахте «Уралкалия» в Соликамске. О завершении операции в воскресенье отчитались в оперативном штабе, развернутом на месте трагедии.

На поверхность поднято тело девятого погибшего. Таким образом, из шахты достали всех погибших работников подрядной организации, — заявил представитель оперативной структуры.

Согласно оперативным данным, пятеро погибших проживали не территории Пермского края, еще трое — в Башкирии, один — в Краснодарском крае.

Родственники семи из них обратились за помощью к психологам, также работающим в районе места трагедии. Сейчас близкие шахтеров размещены в муниципальном лагере отдыха «Лесная сказка», предает ТАСС.

Как стало известно в воскресенье днем, руководство подрядной организации ФГУП «УС-30», сотрудниками которой являлись погибшие горняки, взяло на себя расходы на организацию похорон, а также обязалось выплатить по 2 миллиона рублей семье каждой жертвы трагедии.

Накануне об оказании помощи родственникам погибших распорядился премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Пожар на шахте «Соликамск-3»

Несколькими часами ранее спасатели сообщили об устранении всех очагов возгорания, осложнявших проведение работ по поиску и подъему тел погибших. Таким образом, пожар, вспыхнувший на руднике еще в субботу днем, удалось потушить лишь спустя сутки с момента его возникновения.

В момент задымления в шахте, общей глубиной в 362 метра, находились 17 человек. Восьмерым из них удалось оперативно выбраться на поверхность, все остальные оказались заблокированы пожаром на дне рудника.

Ранее в качестве возможной причины трагедии назывался взрыв метана, однако эта версия была оперативно опровергнута региональным управлением МЧС.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать группы Следственного комитета, усиленные специалистами московского управления.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц».

Решением губернатора Пермского края Максима Решетникова дата 24 декабря объявлена днем траура по погибшим горнякам.