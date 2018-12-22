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Спасатели продолжают попытки спасти заблокированных шахтеров в Соликасмске

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© twitter.com

Специалисты МЧС не оставляют попытки спасти заблокированных шахтеров на руднике «Уралкалия» в Соликамске. Спасатели ведут мониторинг воздушной среды, готовя новый заход в аварийную шахту, где на данный момент сохраняется задымление и повышенная температура, передает «Интерфакс».

Между тем, вероятность спасти заблокированную бригаду сокращается с каждой минутой. Так, по словам Андрея Максимова — директора подрядной организации «УС-30», рабочие которой остаются на глубине, речь идет уже о «последней надежде».

Несколькими часами ранее уголовное дело по факту предполагаемой гибели шахтеров возбудило региональное управление Следственного комитета России по Пермскому краю.

Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ „Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц“, — говорится в сообщении на сайте СК.

Также в Сети появились первые видео с места трагедии. На них видны массивные клубы белого дыма, распространяющиеся над территорией рудника.

На место пожара прибыл глава региона Максим Решетников. Губернатор отчитался о ходе спасательных работ перед премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям, — сообщили в пресс-службе российского правительства.

Напомним, первые данные о задымлении на шахте «Соликамск-3» начали поступать в субботу днем. В момент возгорания под землей находились 17 человек, восьми из них удалось выбраться на поверхность.

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