Бомбоубежище, оборудованное в подвале здания Драматического театра в Мариуполе, выдержало бомбовый удар. Все находившиеся в нем мирные граждане живы. Сейчас людей вытаскивают из-под завалов, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута.

Официальный Киев обвиняет в разрушении театра российских военных. По мнению украинских чиновников, на здание сбросили авиабомбу. В Минобороны РФ опровергли данное предположение, отметив, что днем 16 марта, когда здание было уничтожено, «российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям, в городской черте Мариуполя».

Обороняющий город полк украинских националистов «Азов» оборудует огневые точки неподалеку от школ, жилых домов, магазинов и прочих гражданских объектов. Из-за этого Мариуполь подвергается сильным разрушениям.

11 марта войска Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль Волноваху. С тех пор Мариуполь находится в плотном окружении. Перерезаны все дороги, по которым «Азов» мог получить помощь от донбасской группировки ВСУ.