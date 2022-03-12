Мариуполь подвергается сильным разрушениям из-за тактики «Азова»

Обороняющий Мариуполь полк украинских националистов «Азов» оборудует огневые точки неподалеку от школ, жилых домов, магазинов и прочих гражданских объектов. Из-за этого город подвергается сильным разрушениям.

На видео, представленном ниже, можно наблюдать подбитый российскими военными БТР, который украинские бойцы припарковал рядом со школой — прямо на детской площадке.

Накануне войска Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль Волноваху. Таким образом, Мариуполь оказался в плотном окружении. Перерезаны все дороги, по которым «Азов» мог получить помощь от донбасской группировки ВСУ, сообщил ранее пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Теперь у боевиков „Азова“ есть только два выхода: либо сдаться, либо умереть», — отметил он.

