Уничтожение техники ВСУ ударными вертолетами РФ: видео

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской военной техники ударными боевыми вертолетами ВС РФ.

На кадрах видно, как вертолеты поражают грузовик, БТР, самоходную артиллерийскую установку и прочие объекты.

12 марта Минобороны обнародовало видеоролик о высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле. В ходе боев за аэродром был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

