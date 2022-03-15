Уничтожение техники ВСУ ударными вертолетами РФ: видео
- 15 марта 2022, 14:33
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской военной техники ударными боевыми вертолетами ВС РФ.
На кадрах видно, как вертолеты поражают грузовик, БТР, самоходную артиллерийскую установку и прочие объекты.
12 марта Минобороны обнародовало видеоролик о высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле. В ходе боев за аэродром был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».
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