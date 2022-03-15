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Уничтожение техники ВСУ ударными вертолетами РФ: видео

Эдуард Футурье

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской военной техники ударными боевыми вертолетами ВС РФ. 

На кадрах видно, как вертолеты поражают грузовик, БТР, самоходную артиллерийскую установку и прочие объекты. 

12 марта Минобороны обнародовало видеоролик о высадке российского десанта на аэродром в Гостомеле. В ходе боев за аэродром был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

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