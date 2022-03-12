Появилось видео высадки российского десанта в Гостомеле

Министерство обороны России обубликовало видео высадки тактического десанта ВДВ на аэродроме в Гостомеле 24 февраля.

На кадрах видно, как передовые подразделения высаживаются с вертолетов на аэродром и организовывают круговую оборону, чтобы обеспечить прием основных сил десанта. Военнослужащие вооружены автоматами, противотанковыми управляемыми комплексами и минометами.

Украинские войска несколько раз пытались выбить российских военных из Гостомеля, одна у них ничего не вышло. В ходе боев за аэродром был уничтожен самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

