«Перманентная весна» продлится в Москве до конца февраля

Температура воздуха на следующей неделе будет достигать +5 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозам, до конца февраля москвичей ожидает «перманентная весна».

Тишковец отметил, что среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов превышает климатическую норму, благодаря чему этот февраль уже входит в десятку самых теплых за последние 74 года.

«И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны», — цитирует синоптика газета «Известия».

Он рассказал, что в первую половину предстоящей недели в Москве будет облачно, пройдут осадки, а дневная температура составит +2…+4 градуса. По его словам, к концу недели в столичный регион придут «по-мартовски погожие деньки», воздух прогреется до +5 градусов, однако к выходным погода вновь испортится.

Тишковец добавил, что сугробы продолжат таять, в результате чего высота снежного покрова достигнет 19 см, что соответствует показателям конца марта.

Ранее он заявил, что аномально теплая погода сохранится в столице не только до конца зимы. По его прогнозам, в марте в Москве также ожидается температура воздуха выше климатической нормы.



Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 23 февраля температурный фон в Центральной России будет соответствовать тому, который обычно наблюдается в марте.

