Синоптик спрогнозировал аномально теплый март в Москве

Аномально теплая погода сохранится в столице не только до конца зимы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозам, в марте в Москве также ожидается температура воздуха выше климатической нормы.

«Судя по самым свежим долгосрочным прогнозам погоды, аномалия тепла сохранится не только до конца зимы, но и перейдет к марту, что подтверждает ранее озвученные оценки о преждевременном наступлении весны», — рассказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

Синоптик отметил, что среднемесячная температура воздуха февраля превысила норму на 4 градуса, а в предстоящую неделю эта тенденция усилится, приближаясь к рекордным показателям.

Тишковец предполагает, что уже 18 февраля температурный фон в Москве достигнет климатических показателей апреля. Столбики термометров должны подняться в городе до +5 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что февраль 2022 года может стать одним из самых теплых в столетии — температура воздуха будет превышать климатическую норму почти на десять градусов.



Кроме того, в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, москвичей ожидает репетиция предвесенья. Осадки в этот день маловероятны, выглянет солнце, а днем ожидается до двух градусов тепла.