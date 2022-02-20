МЧС РФ: 53 тысячи жителей Донбасса прибыли в Россию
- 20 февраля 2022, 21:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На данный момент российскую границу пересекли 53 тысячи жителей Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Он отметил, что для их эвакуации потребовалось 142 автобуса.
Эвакуированных доставили в 101 пункт временного размещения (ПВР), передает слова Чуприяна «РЕН ТВ».
Ранее стало известно, что в Ростовскую область прибыли более 40 тысяч граждан ДНР и ЛНР.
Чуприян также сообщил, что в понедельник, 21 февраля, из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донбасса, пишет ФАН.
По его словам, в настоящий момент в 28 регионах РФ готовы к временному размещению беженцев 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек.
Он добавил, что в ближайшие часы в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области прибудут 2,8 тысяч жителей Донбасса. Чуприян подчеркнул, что более 60% прибывающих в пункты временного размещения беженцев из Донбасса — это дети.
Ранее врио главы МЧС заявил, что во всех ПВР есть горячее питание, налажена связь, решается вопрос по обеспечению беженцев сим-картами.
Выплаты в размере 10 тысяч рублей, о которых распорядился президент РФ Владимир Путин, уже получили 700 беженцев.
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