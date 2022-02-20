МЧС РФ: 53 тысячи жителей Донбасса прибыли в Россию

На данный момент российскую границу пересекли 53 тысячи жителей Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Он отметил, что для их эвакуации потребовалось 142 автобуса.

Эвакуированных доставили в 101 пункт временного размещения (ПВР), передает слова Чуприяна «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что в Ростовскую область прибыли более 40 тысяч граждан ДНР и ЛНР.

Чуприян также сообщил, что в понедельник, 21 февраля, из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донбасса, пишет ФАН.

По его словам, в настоящий момент в 28 регионах РФ готовы к временному размещению беженцев 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек.

Он добавил, что в ближайшие часы в Курскую, Воронежскую, Волгоградскую и Нижегородскую области прибудут 2,8 тысяч жителей Донбасса. Чуприян подчеркнул, что более 60% прибывающих в пункты временного размещения беженцев из Донбасса — это дети.

Ранее врио главы МЧС заявил, что во всех ПВР есть горячее питание, налажена связь, решается вопрос по обеспечению беженцев сим-картами.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей, о которых распорядился президент РФ Владимир Путин, уже получили 700 беженцев.

