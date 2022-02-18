Путин распорядился выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей

В связи с непредвиденным наплывом большого числа беженцев из Донбасса губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область. Чуприяну предстоит заняться созданием условий для размещения беженцев, а также для обеспечения их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ срочно выплатить каждому беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.

Ранее о массовой эвакуации населения в Россию объявил глава ДНР Денис Пушилин. В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к населению с призывом покинуть территорию республики в кратчайшие сроки.

