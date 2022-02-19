Около 17 тысяч человек эвакуированы из ЛНР в Россию

За пятницу и субботу из ЛНР было эвакуировано в Россию 16 747 человек, сообщает республиканский штаб территориальной обороны.

В субботу, 19 февраля, 2 266 человек эвакуировались с территории самопровозглашенной республики автомобильным транспортом, а еще 908 человек покинули ЛНР на железнодорожном транспорте.

«На территории ЛНР работает 61 пункт эвакуации. Задействовано 219 автобусов и 1 ж/д состав», — говорится в сообщении.

Беженцев из Донбасса начали принимать в Ростовской области, а тем временем уже 26 российских регионов объявили о готовности приютить жителей ДНР и ЛНР.

В частности, Подмосковье приготовило для беженцев из Донбасса около 1500 мест, сообщает «360».

В Ростовской области беженцев размещают, в том числе, и на территории летних лагерей отдыха, где их встречают волонтеры, пишет ФАН.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не отправлять жителей ДНР и ЛНР в Краснодарский край и на Ставрополье, где скоро начнется туристический сезон.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР заявили о начале эвакуации мирных жителей из-за опасения начала боевых действий со стороны Украины.



Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин пообещал, что Россия встанет на защиту самопровозглашенных республик Донбасса в случае вторжения украинских военных на их территорию.

