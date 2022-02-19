Врач предупредил об опасности хранения в холодильнике некоторых продуктов

Ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике тропические фрукты, соленые овощи, лапшу, приправу и специи, поскольку при низкой температуре в этих продуктах появляются афлатоксины.

По словам диетолога, эти опасные вещества способны ослабить иммунитет и привести к разрушению печени.

В материале, опубликованном на китайском сайте WeChat, отмечается, что тропические фрукты категорически нельзя держать в холодильнике из-за того, что низкая температура не поможет сохранить их свежесть, а только ускорит процесс гниения.

Специалист также предупредил, что лапша может храниться максимум два-три дня, хотя некоторые считают, что в холодильнике она не портится и может храниться дольше. «На самом деле употребление такой лапши может крайне негативно сказаться на здоровье», — приводит слова медика «360».

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург не рекомендовал употреблять в пищу во время пандемии коронавируса продукты, которые содержат большое количество сахара. Он также посоветовал отказаться от жареного мяса и холодных напитков.