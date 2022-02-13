Названы продукты, противопоказанные при пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса не стоит употреблять продукты, которые содержат большое количество сахара, рекомендует врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он также советует отказаться от жаренного мяса и холодных напитков.

«Особенно это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», — пояснил специалист в беседе с URA.RU.

Гинзбург отметил, что в пандемию важно увеличить в своем рационе пищу, которая содержит витамин D. «Что позволяет не болеть? Позволяют не болеть продукты богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани», — рассказал он.

Диетолог уточнил, что витамином D богаты морская рыба, печень трески, яйца и молоко.

В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калинчев выразил мнение, что продукты, насыщенные витамином D, могут дать защиту в долгосрочной перспективе. «Это приведет к похудению, к меньшим шансам заболеть», — подчеркнул он в интервью изданию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал продукт, помогающий бороться с COVID-19. По его словам, это — орехи, поскольку они уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок.