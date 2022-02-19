В Госдуме пообещали защитить ДНР и ЛНР в случае вторжения

Россия встанет на защиту самопровозглашенных республик Донбасса в случае вторжения украинских военных на их территорию, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В интервью радиостанции «Комсомольская правда» он отметил, что ситуация вокруг Украины обострилась и стала непредсказуемой.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящий момент можно ожидать «чего угодно».

«Одно очевидно: если вторжение состоится со стороны Украины, то в этом случае мы будем Донецк и Луганск защищать. Об этом мы предупреждали. И это, безусловно, так и будет», — цитирует депутата kp.ru.

Затулин также заверил, что Россия сделает все для эвакуируемых жителей ДНР и ЛНР. Он выразил уверенность в том, что прибывающие в РФ граждане получат все необходимое и будут размещены на территории субъектов РФ.

«Надолго они пребывают? Или на короткое время? Вам сейчас никто не скажет. И я в том числе», — заключил он.

Ранее стало известно, что приехавшие в Ростовскую область беженцы из Донбасса смогут получить выплаты в размере 10 тысяч рублей уже к вечеру субботы.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству выплатить каждому беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. В ночь на субботу Минфин перечислил средства на счет Минсоцразвития Ростовской области.

Ростовская область готовится к наплыву беженцев из ДНР и ЛНР, где сегодня утром была объявлена всеобщая мобилизация. Ожидается, что в течение суток российскую границу пересекут около 100 тысяч человек. Из-за этого в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

