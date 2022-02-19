Взрывное устройство нашли в ЛНР на пути следования автобусов с беженцами
- 19 февраля 2022, 17:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В окрестностях города Краснодона на территории ЛНР было обнаружено взрывное устройство.
Оно оказалось на пути следования автобусов с беженцами.
Как сообщил источник «РИА Новости», взрывчатку нашли под мостом, по которому в Россию направляются эвакуационные автобусы.
В силовых структурах ЛНР рассказали «Интерфаксу», что на мосту (путепроводе) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки был обнаружен заминированный автомобиль.
Машина стояла в 500 метрах от поста ГАИ, отмечает «РЕН ТВ».
В результате движение по трассе, по которой эвакуируют жителей Донбасса, остановлено в обе стороны.
Ранее стало известно, что в Ростовской области неподалеку от границы с Украиной разорвались два снаряда. Один из них, предположительно, представляет собой ракету системы «Град». Позднее третий снаряд попал в нежилой дом, расположенный на хуторе Патроновка Тарасовского района Ростовской области.
В пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР заявили о начале эвакуации мирных жителей из-за опасения начала боевых действий со стороны Украины.
В субботу в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию. Автобусы и машины с беженцами тем временем отправляются в граничащую с Донбассом Ростовскую область, где из-за этого с утра был введен режим чрезвычайной ситуации.
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