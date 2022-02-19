Два снаряда взорвались в Ростовской области на границе с Украиной

В Ростовской области неподалеку от границы с Украиной разорвались два снаряда. Один из них, предположительно, представляет собой ракету системы «Град».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, первый снаряд упал в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. В результате взрыва никто не пострадал.

Вторая ракета разорвалась в Тарасовском районе Ростовской области, также вблизи границы с Украиной, рассказал собеседник агентства.

«Недалеко от первого взрыва произошел еще один. Это „Град“ советских времен, 120 миллиметров, зажигательный», — уточнил он.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания снаряда на территорию РФ.

В пресс-службе ведомства заявили, что по данным СМИ, военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела выпущенный с территории Украины снаряд разорвался в Ростовской области, на расстоянии около километра от границы.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев, несмотря на желание ДНР и ЛНР решить все вопросы мирным путем, обстрелял утром из минометов территории самопровозглашенных республик. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков.

В пятницу, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР заявили о начале эвакуации мирных жителей из-за опасения начала боевых действий со стороны Украины.



В субботу в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию. Автобусы и машины с беженцами тем временем отправляются в граничащую с Донбассом Ростовскую область, где из-за этого с утра был введен режим чрезвычайной ситуации.