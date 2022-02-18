В центре Донецка произошел сильный взрыв
- 18 февраля 2022, 19:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мощный взрыв прогремел в центре Донецка.
Как сообщает корреспондент «РИА Новости», инцидент произошел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР.
По информации Народной милиции ДНР, на парковке у дома правительства был взорван военный автомобиль УАЗ.
В Сети опубликовано видео с места происшествия.
В пресс-службе оборонного ведомства республики уточнили, что взорванный автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам он в результате инцидента не пострадал, пишет ФАН.
Ранее о массовой эвакуации населения в Россию объявил глава ДНР Денис Пушилин. В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к населению с призывом покинуть территорию республики в кратчайшие сроки.
Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей и оказать им в Ростовской области всю необходимую помощь.
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