В центре Донецка произошел сильный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», инцидент произошел в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР.

По информации Народной милиции ДНР, на парковке у дома правительства был взорван военный автомобиль УАЗ.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

В пресс-службе оборонного ведомства республики уточнили, что взорванный автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. Сам он в результате инцидента не пострадал, пишет ФАН.

Ранее о массовой эвакуации населения в Россию объявил глава ДНР Денис Пушилин. В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к населению с призывом покинуть территорию республики в кратчайшие сроки.



Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей и оказать им в Ростовской области всю необходимую помощь.

