В СПЧ предложили создать реестр токсичных онлайн-публикаций

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать специальный реестр, куда будут вноситься материалы, относящиеся к так называемому токсичному контенту. Он полагает, что подобный реестр поможет «донести до интернет-пользователей понимание вреда, который причиняет распространение таких материалов».

«Цифровое пространство должно быть базово безопасным, и долг государства — обеспечить это. Токсичный, но легальный контент не признается как проблема на государственном и общественном уровне. Поэтому необходима общая этическая платформа, и она у нас в стране есть, в том числе в Конституции, законах и документах стратегического планирования, просто она не полностью артикулирована и осознана в обществе», — подчеркнул Ашманов в ходе расширенного заседания комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Токсичным контентом следует считать «инфоцыганство», а также материалы, романтизирующие насилие, селфхарм и тяжелые психические заболевания, заявил первый заместитель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александр Малькевич.

«Впечатлительный человек или ребенок, посмотрев токсичный контент, может начать причинять себе или окружающим вред. Кроме того, если говорить об инфоцыганстве, то это банальная попытка нажиться на доверчивых людях», — отметил общественник.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин добавил, что токсичный контент нужно маркировать или удалять из рекомендательных лент.

«Это история по пути самоорганизации по аналогии с меморандумом по противодействию фейкам, когда интернет-платформы самостоятельно выявляют и удаляют общественно опасные фейки, которые могут иметь негативные последствия», — пояснил он.

Напомним, 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, обязывающий онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. Под его действие попадают не только российские ресурсы, но и зарубежные. Последние, к сожалению, стремятся всячески игнорировать требования, изложенные в документе, и удаляют запрещенный контент далеко не всегда. По словам Александра Малькевича, «наибольший процент неудаления наблюдается у Facebook (19%) и YouTube (11%).

«Здесь важно нам самим настроиться на то, что это перетягивание каната, которым мы занимаемся с глобальными IT-корпорациями, и оно продолжится. Законы есть, теперь надо их заставить соблюдать эти законы. У них глубокое убеждение, что они особые, они считают, что они глобальные и они имеют право навязывать нам все что угодно. Тем не менее система законов создана, и теперь пришло нам время выработать систему правил на базе общественного согласия», — обратил внимание председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Эксперты надеются, что в 2022 году ситуация с иностранными онлайн-платформами заметно улучшится, поскольку 1 января в РФ заработал закон о «приземлении» зарубежных IT-корпораций в российской юрисдикции. Теперь глобальные IT-гиганты обязаны открыть в России официальные представительства, а еще зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих платформах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. За отказ от выполнения этих требований компаниям грозит запрет на распространение рекламы и сбор персональных данных.