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«Удаляют, но неохотно»: как закон о саморегулировании повлиял на Рунет

Эдуард Футурье

© pixabay.com

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, обязывающий онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин считает, что «за год закон доказал эффективность».

«Мы видим, что интернет-платформы стали действительно удалять противоправные материалы. Правда, надо признаться, зачастую они это делают по принуждению Роскомнадзора. В общем, удаляют, но неохотно. Впрочем, это только первый год. Дальнейшие выводы можно будет сделать после анализа отчетов площадок по работе с таким контентом», — заявил эксперт в интервью «Ридусу».

Сагдатулин обратил внимание на статистику Роскомнадзора, согласно которой с января по сентябрь 2021 года соцсети самостоятельно удалили порядка 45% выявленных деструктивных материалов.

Под действие закона о саморегулировании попадают не только российские ресурсы, но и зарубежные. Последние, к сожалению, стремятся всячески игнорировать требования законодательства РФ и удаляют запрещенный контент далеко не всегда. По словам первого заместителя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александра Малькевича, «наибольший процент неудаления наблюдается у Facebook (19%) и Youtube (11%).

«В декабре 2021 года за систематическое неудаление запрещенного контента корпорации Meta, владеющая платформой Facebook, назначили оборотный штраф в размере 1,99 миллиарда рублей, по той же статье был оштрафован и Google, которому принадлежит видеохостинг YouTube, — на 7,221 миллиарда рублей», — отметил Малькевич.

Он напомнил, что помимо штрафов в распоряжении Роскомнадзора имеются и другие, не менее действенные, инструменты.

«Так, 10 марта 2021 года ведомство сообщило о замедлении трафика соцсети Twitter на территории России. Принятые меры убедили компанию наконец-то обратить внимание на российский закон о саморегулировании и пойти на мировую, не доводя дело до полной блокировки ресурса», — сказал общественник.

Александр Малькевич надеется, что в 2022 году ситуация с иностранными онлайн-платформами заметно улучшится.

«1 января вступил в силу закон о «приземлении» зарубежных информационных ресурсов в российской юрисдикции. Теперь иностранные IT-корпорации должны открыть в нашей стране официальные представительства, а еще зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих платформах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Думаю, что транснациональные IT-гиганты, обретя в России юридический статус, начнут относиться внимательнее к требованиям национального законодательства», — пояснил эксперт.

Проблема распространения деструктивного контента актуальна не тольк в РФ. В Австралии, например, существует закон, наделяющий государственные органы правом потребовать от интернет-площадок ликвидации материалов, пропагандирующих экстремизм, наркотики, насилие, порнографию и суицид. Если онлайн-ресурсы не захотят удалять «запрещенку», то им грозит штраф в размере до 555 тысяч австралийских долларов (примерно 30,4 миллиона рублей). Повторное нарушение повлечет за собой исключение сайта из поисковой выдачи, а приложения — из онлайн-магазина.

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Aston Martin представил спортивный кроссовер DBX707 с двигателем V8

Дмитрий Александров
DBX707

DBX707

Aston Martin

Aston Martin презентовал новую спортивную версию кроссовера DBX — DBX707. Автомобиль оснащен модернизированным 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, развивающим мощность около 700 лошадиных сил и 895 Нм крутящего момента. Это почти на 150 лошадиных сил больше в сравнении с DBX V8.

Силовая установка сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с «мокрым сцеплением», рассчитанной на повышенную мощность.

Aston Martin

DBX707 разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Карбон-керамические тормоза позволяют автомобилю эффективно останавливаться после резкого ускорения. На всех четырех колесах установлены 6-поршневые суппорты.

Вариантов колесных дисков два: 22-дюймовые в базе или 23-дюймовые в топовой версии, окрашенные в текстурированный или матовый черный цвет.

Динамические характеристики автомобиля улучшают дифференциалы повышенного трения с электронным управлением, технология автоматического распределения крутящего момента и система адаптивной подвески, настроенная в соответствии с высокой динамикой.

Aston Martin

Водитель может выбирать из множества режимов вождения. Есть режимы Sport и Sport+, в которых блок управления сам рассчитывает лучшие параметры работы силовой установки и трансмиссии для достижения максимальное ускорения.

Из интересных особенностей стоит отметить возможность менять звук выхлопа. Функция реализована с помощью активного клапана, перераспределяющего поток отработавших газов в системе выпуска с четырьмя трубами.

Изменения в дизайне включают новую большую переднюю решетку и дневные ходовые огни, акцентированные новыми воздухозаборниками и каналами, подающими воздух к тормозным механизмам для охлаждения.

Aston Martin

Сзади обращает на себя внимание изящное антикрыло и дополнительный спойлер на верхней кромке багажной двери для уменьшения подъемной силы, а также увеличенный задний диффузор, выполненный в матово-черном цвете.

Салон оборудован спортивными сиденьями с электронной регулировкой по 16 параметрам и подогревом для переднего и заднего ряда.

Aston Martin

Выбрать стиль интерьера можно из нескольких версий. В комплектации Accelerate салон отделан сочетанием кожи и алькантары.

Есть также варианты исполнения Inspire, Inspire-Comfort и Inspire-Sport. В этих вариантах кресла отделаны высококачественной полуанилиновой кожей с вышивкой Aston Martin на подголовнике и контрастной полосой по центру.

Параметры интерьера DBX707 можно персонализировать с помощью сервиса Q by Aston Martin. Доступен выбор графики, уникальных элементов отделки и материалов.

Производство DBX707 начнется в первом квартале 2022 года. Кроссовер появится у дилеров в начале второго квартала 2022 года.

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