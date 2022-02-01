«Удаляют, но неохотно»: как закон о саморегулировании повлиял на Рунет

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о саморегулировании социальных сетей, обязывающий онлайн-площадки самостоятельно выявлять и удалять противоправный контент. Директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин считает, что «за год закон доказал эффективность».

«Мы видим, что интернет-платформы стали действительно удалять противоправные материалы. Правда, надо признаться, зачастую они это делают по принуждению Роскомнадзора. В общем, удаляют, но неохотно. Впрочем, это только первый год. Дальнейшие выводы можно будет сделать после анализа отчетов площадок по работе с таким контентом», — заявил эксперт в интервью «Ридусу».

Сагдатулин обратил внимание на статистику Роскомнадзора, согласно которой с января по сентябрь 2021 года соцсети самостоятельно удалили порядка 45% выявленных деструктивных материалов.



Под действие закона о саморегулировании попадают не только российские ресурсы, но и зарубежные. Последние, к сожалению, стремятся всячески игнорировать требования законодательства РФ и удаляют запрещенный контент далеко не всегда. По словам первого заместителя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества Александра Малькевича, «наибольший процент неудаления наблюдается у Facebook (19%) и Youtube (11%).

«В декабре 2021 года за систематическое неудаление запрещенного контента корпорации Meta, владеющая платформой Facebook, назначили оборотный штраф в размере 1,99 миллиарда рублей, по той же статье был оштрафован и Google, которому принадлежит видеохостинг YouTube, — на 7,221 миллиарда рублей», — отметил Малькевич.

Он напомнил, что помимо штрафов в распоряжении Роскомнадзора имеются и другие, не менее действенные, инструменты.

«Так, 10 марта 2021 года ведомство сообщило о замедлении трафика соцсети Twitter на территории России. Принятые меры убедили компанию наконец-то обратить внимание на российский закон о саморегулировании и пойти на мировую, не доводя дело до полной блокировки ресурса», — сказал общественник.

Александр Малькевич надеется, что в 2022 году ситуация с иностранными онлайн-платформами заметно улучшится.

«1 января вступил в силу закон о «приземлении» зарубежных информационных ресурсов в российской юрисдикции. Теперь иностранные IT-корпорации должны открыть в нашей стране официальные представительства, а еще зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих платформах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Думаю, что транснациональные IT-гиганты, обретя в России юридический статус, начнут относиться внимательнее к требованиям национального законодательства», — пояснил эксперт.

Проблема распространения деструктивного контента актуальна не тольк в РФ. В Австралии, например, существует закон, наделяющий государственные органы правом потребовать от интернет-площадок ликвидации материалов, пропагандирующих экстремизм, наркотики, насилие, порнографию и суицид. Если онлайн-ресурсы не захотят удалять «запрещенку», то им грозит штраф в размере до 555 тысяч австралийских долларов (примерно 30,4 миллиона рублей). Повторное нарушение повлечет за собой исключение сайта из поисковой выдачи, а приложения — из онлайн-магазина.