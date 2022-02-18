Боец батальона «Восток»: талибы* могут признать ДНР и ЛНР

Талибы*, которые сейчас правят в Афганистане, могут признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил в беседе с «Ридусом» Рафи Джабар, афганец, пуштун, боец батальона ДНР «Восток».

«Сейчас в Афганистане прогнали НАТО. Как сто лет назад. И афганцы тогда имели такой имам, что сказали: „Плевали мы на все ваши санкции-шманкции, мы признаем РСФСР, мы признаем русских“. Не исключено, что талибы* опять удивят этот мир и скажут: „А мы признаем ДНР и ЛНР. Не нравится — присылайте опять ваших натовцев, мы их опять скрутим в бараний рог“», — сказал Джабар.



Прочитать интервью с Рафи Джабаром можно здесь.

Ранее стало известно, что в ближайшее время «Талибан»* направит в граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном провинции десять тысяч боевиков. Также талибы* обратились к Китаю с просьбой содействовать признанию нового правительства Афганистана.

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* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.