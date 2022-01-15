Талибы* обратились за помощью к Китаю

В ходе встречи с послом КНР в Кабуле Ваном Ю и. о. главы МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани призвал китайские власти содействовать признанию правительства талибов * мировым сообществом.

«Министр внутренних дел заявил, что Китай должен помочь афганскому правительству в признании системы (талибов *)», — говорится в сообщении ведомства.

Хаккани также отметил, что Афганистану необходимо «выполнить свои обещания, данные миру и соседним странам, о том, что территория Афганистана не будет использована против кого-либо».

Со своей стороны Ван Ю подчеркнул, что КНР продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану, а международное сообщество должно позволить афганцам «сформировать правительство по своему выбору». Он добавил, что США должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис в Афганистане.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что односторонние санкции и заморозка зарубежных активов Афганистана усугубляют гуманитарную катастрофу в стране. По его словам, все замороженные активы необходимо как можно скорее вернуть настоящим владельцам.

Известно также, что Китай пожертвовал Афганистану один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев.

Жизнь в Афганистане сильно изменилась после прихода к власти «Талибана» *. В стране прекратили работу более 150 СМИ, а женщины заявили, что их права угнетают. После этого в государстве приняли ряд законов, запрещающих обменивать женщин «на какие-либо блага», однако многоженство в государстве до сих пор разрешено.

«Ридус» также писал о том, что власти Афганистана запретили использовать в стране иностранную валюту.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.