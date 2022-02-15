Генерал Гаврилов объяснил, почему Россия отводит войска от границ Украины

Россия ясно продемонстрировала, что «готова на самые решительные меры ради своей безопасности и защиты народа Донбасса». После этого в Киеве поняли, что проверять на прочность «выдержку и терпение российского руководства — дело бесперспективное». Поэтому «напряженность ситуации в Донбассе пошла на спад», и в Москве «приняли решение о завершении учений „Союзная решимость 2022“». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» заслуженный военный летчик РФ, генерал-лейтенант авиации в отставке Николай Гаврилов, комментируя заявление Министерства обороны России об отводе войск с сопредельных с Украиной территорий.

«Коллективный Запад борется против России, причем руками простых украинцев. Очень хочется верить, что на Украине это наконец осознали. В каждой российской семье есть родственники на Украине. Мы одна семья. Один народ. Воевать Украине с Россией ни в коем разе нельзя, особенно в интересах каких-либо третьих сил. Эта война выгодна в первую очередь нашим кровным врагам, ни россиянам, ни украинцам она не нужна», — отметил генерал Гаврилов.

«Символично, что отвод российских войск совпал с годовщиной вывода вооруженных сил СССР из Афганистана. Мы вышли планомерно, достойно, с развернутыми боевыми знаменами», — добавил наш собеседник.

Напомним, что концентрация войск неподалеку от границ с Украиной проходила в рамках совместных учений России и Белоруссии, которые получили название «Союзная решимость 2022». Маневры напугали Запад. Иностранные СМИ утверждали, что Россия стянула боевые подразделения, чтобы напасть на Украину. В России на это заметили, что никто воевать с Украиной не собирается, если, конечно, официальный Киев не захочет решить проблему Донбасса силовым путем.