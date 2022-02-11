Клинцевич: Россия не собирается воевать с Украиной

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов «поддался на информационную провокацию Запада, возложив ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе на руководство России».

Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

78-летний Ивашов выпустил обращение к Путину и россиянам, в котором заявил, что применение военной силы против Украины поставит под вопрос существование РФ как государства, а также навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. Кроме того, по мнению отставного генерала, в случае войны российские вооруженные силы столкнутся не только с украинскими военнослужащими, но и с подразделениями НАТО, поскольку государства — члены альянса будут вынуждены объявить России войну.

«Мне сложно судить о мотивации генерала Ивашова, но я удивлен его действиями. Во-первых, он сделал свое обращение от имени офицерского сообщества России. Я тоже офицер, и я не разделяю позицию Ивашова, я разделяю мнение Владимира Путина. Многие офицеры, с которыми я общаюсь, полностью со мной солидарны. Зачем, спрашивается, выдавать свое личное мнение за позицию всего офицерского сообщества России?», — рассказал «Ридусу» Франц Клинцевич.

«Во-вторых, с чего он вообще взял, что Россия собирается воевать с Украиной? Слухи о планирующемся нападении России являются, на мой взгляд, провокацией мирового масштаба. Очевидно, это дело рук США и их сателлитов. Почему Леонид Ивашов на это поддался — загадка. Я считаю его патриотом, просвещенным человеком, всегда уважительно к нему относился, но в данном случае его слова звучат очень предательски», — подчеркнул Клинцевич.

Цель России — не развязать войну, а пресечь «желание официального Киева и его западных покровителей провести в Донбассе кровавую зачистку населения», уверен лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана».

«Украина — абсолютно несамостоятельное государство. Луганское и Донецкая народные республики проданы Киевом американцам. Им люди не нужны, им нужна территория, сопредельная с Россией, чтобы разместить на ней ударные установки. Поэтому мы сегодня наблюдаем в украинских СМИ всевозможные сообщения о необходимости физической зачистки Донбасса. Президент России Владимир Путин однозначно сказал, что мы не допустим проведения геноцида. Если они на это осмелятся, то получат по зубам. Позволить убивать русских людей в Донбассе, а многие из них имеют гражданство РФ, — это потеря лица, самостоятельности и развал страны в конечном итоге», — заключил Франц Клинцевич.

Обращение Леонида Ивашова вызвало в обществе большой резонанс. Журналисты, эксперты и обычные россияне по сей день гадают, что же такого случилось с генерал-полковником, который еще недавно рассуждал о необходимости создания бесполетной зоны над Донбассом.