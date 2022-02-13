Американцы не хотят видеть следующим президентом США ни Трампа, ни Байдена

Сторонники Демократической и Республиканской партий США хотели бы видеть новых кандидатов во время президентских выборов 2024 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фирмой SSRS по заказу телеканала CNN.

В итоге оказалось, что 51% опрошенных американцев, которые голосуют за демократов или склонны за них голосовать, хотели бы, чтобы от партии был выдвинут не Джо Байден, а новый кандидат. Из них 35% признались, что сомневаются в способности Байдена победить кандидата от республиканцев, а у 19% респондентов вызвал беспокойство возраст действующего президента, ведь в 2024 году ему уже исполнится 82 года.

Лишь 45% опрошенных поддержали участие Байдена в следующих выборах. За повторное выдвижение его кандидатуры выступили американцы старше 45 лет, а также избиратели без высшего образования (51%).

Голоса между сторонниками и противниками выдвижения Дональда Трампа в 2024 году разделились практически поровну: поддерживают его кандидатуру 50% участников опроса, а 49% считают, что республиканцев должен представлять другой политик.

Экс-президент США в основном пользуется поддержкой у белых американцев без высшего образования (60%), а также у тех, кто считает победу Байдена в 2020 году незаконной (64%).

По результатам опроса CNN, почти 60% американцев недовольны работой Байдена на посту президента США. При этом в декабре 2021 года этот показатель составлял 51%.

Ранее «Ридус» писал о том, что новые данные социологических исследований Института Гэллапа говорят о резком и уверенном росте рейтинга Республиканской партии США. Отмечается, что в начале 2021 года рейтинг демократов был на девять пунктов выше, чем у республиканцев, теперь же «слоны» опережают «ослов» на 5%.