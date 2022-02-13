Украина просит о созыве встречи с РФ и всеми участниками Венского документа

Киев настаивает на встрече с Россией и всеми странами-участницами Венского документа.

Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, эта встреча должна состояться в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью.

Он объяснил, что Россия не ответила на запрос Киева по Венскому документу, и теперь Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками для обсуждения перемещения российских войск вдоль границы с Украиной и в Крыму.

«Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Дмитрий Кулеба потребовал у России отчета о военной деятельности возле границы в Крыму. Он заявил, что украинская сторона ожидает ответа в течение 48 часов. Министр предупредил, что в случае отказа предоставить эту информацию «Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи».

Еще в ноябре прошлого года Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно подготовиться к возможному военному столкновению России и Украины. По его словам, «времени просто не будет», если начнется военный сценарий. Он также отметил, что Украина «будет вести себя очень ответственно» и в случае необходимости станет защищаться.



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