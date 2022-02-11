Глава МИД Украины дал России 48 часов на отчет о войсках на границе

Министерство иностранных дел Украины потребовало у России отчета о военной деятельности возле границы в Крыму.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона ожидает ответа в течение 48 часов.

Данное требование министр изложил на своей странице в Twitter, при этом сославшись на раздел III Венского документа.

«РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, в случае отказа предоставить эту информацию «Украина обратится в РФ и другие государства-участники Венского документа о созыве чрезвычайной встречи».

Он также пообещал продолжить использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины.

Еще в ноябре прошлого года Кулеба заявил, что Франции и Германии нужно подготовиться к возможному военному столкновению России и Украины. По его словам, «времени просто не будет», если начнется военный сценарий. Он также отметил, что Украина «будет вести себя очень ответственно» и в случае необходимости станет защищаться.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения западных СМИ, касающиеся планов вторжения на территорию Украины, безосновательным нагнетанием ситуации. Он в очередной раз напомнил, что передвижения российских войск по своей территории ни у кого не должны вызывать вопросов и не касаются других стран.