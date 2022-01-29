Мясников посоветовал продукт, помогающий бороться с COVID-19

Для борьбы с коронавирусной инфекцией можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив при этом, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19.

По его словам, существуют продукты питания, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок. Мясников утверждает, что самым эффективным из них являются орехи.

«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — приводит ФАН его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт добавил, что польза орехов этим не ограничивается, так как их потребление поможет снизить «плохой» холестерин или послужить хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясников подчеркнул, что научные исследования подтверждают полезные свойства орехов.

Ранее врач посоветовал не посещать медицинские учреждения в период пандемии коронавируса без острой необходимости.

Он также предположил, что с учетом скорости распространения «омикрона» в мире, инфекцию перенесут все, в том числе привитые и невакцинированные.