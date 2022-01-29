Мясников посоветовал продукт, помогающий бороться с COVID-19
- 29 января 2022, 16:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Для борьбы с коронавирусной инфекцией можно самостоятельно укрепить иммунитет, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, отметив при этом, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19.
По его словам, существуют продукты питания, которые уменьшают процессы воспаления в организме, снижая C-реактивный белок. Мясников утверждает, что самым эффективным из них являются орехи.
«Если вы скажете, а что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться, ответ будет: в том числе и орехи», — приводит ФАН его слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».
Эксперт добавил, что польза орехов этим не ограничивается, так как их потребление поможет снизить «плохой» холестерин или послужить хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Мясников подчеркнул, что научные исследования подтверждают полезные свойства орехов.
Ранее врач посоветовал не посещать медицинские учреждения в период пандемии коронавируса без острой необходимости.
Он также предположил, что с учетом скорости распространения «омикрона» в мире, инфекцию перенесут все, в том числе привитые и невакцинированные.
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