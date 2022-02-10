В День всех влюбленных москвичей ожидает репетиция предвесенья

Репетицию предвесенья приготовила природа москвичам в подарок на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осадки в этот день маловероятны, выглянет солнце, а днем ожидается до двух градусов тепла.

По словам синоптика, средняя температура воздуха в феврале остается на несколько градусов теплее положенного. Он предположил, что в условиях западно-восточного переноса воздушных масс не по сезону теплая погода продлится до конца месяца.

Тишковец также дал прогноз на ближайшие дни: в пятницу, 11 февраля, в Центральной России сохранится слабая оттепель с вероятностью незначительных очаговых осадков, а в выходные немного похолодает — ночью подморозит до минус 1−6, а днем столбики термометров будут едва дотягиваться до нулевой отметки.

Он добавил, что сугробы усохнут, но не более чем на пару сантиметров — с 45 до 43 сантиметров.

Синоптик отметил, что благодаря северо-западной периферии антициклона начало следующей недели ознаменуется улучшением метеоусловий. Осадки маловероятны, выглянет солнце и увеличатся суточные колебания температуры. Днем воздух прогреется до 0 — +2 градусов. «Такой высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных „окон“, усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта», — рассказал Тишковец в беседе с «РИА Новости».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что февраль 2022 года может стать одним из самых теплых в столетии — температура воздуха будет превышать климатическую норму почти на десять градусов.