Глава ДНР: взрыв вблизи Донецка мог произойти во время съемок провокаций

Взрыв на подконтрольной ВСУ территории вблизи Донецка может иметь отношение к съемкам провокаций, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире программы «Соловьев Live» он рассказал, что взрыв был слышен в некоторых районах Донецка, но довольно быстро выяснили, что он произошел на территории, подконтрольной Украине.

Пушилин уточнил, что эпицентр взрыва мог находиться примерно в 1−1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная.

«Что взорвалось — непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами», — цитирует его газета «Известия».

Глава ДНР также обратил внимание, что у линии соприкосновения в Донбассе фиксируется уже до 150 тысяч украинских военных.

Как рассказал 31 января начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, Киев готовит постановочные сюжеты о начале военных действий.

В свою очередь корреспондент издания сообщил, что британские журналисты вели съемки в одном из разрушенных домов Донецка. При этом в здании откуда-то появилась лужа из жидкости, похожей на кровь.

Кроме того, стало известно, что из-за недостатка личного состава из числа контрактников власти Украины вынуждены направлять в Донбасс призывников и резервистов.

Между тем Народная милиция ЛНР обвинила власти Украины в скрытном стягивании тяжелого вооружения и бронетехники в Донбасс.