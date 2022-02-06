В ДНР сообщили об отправке Киевом в Донбасс призывников и резервистов

Из-за недостатка личного состава из числа контрактников власти Украины вынуждены направлять в Донбасс призывников и резервистов.

«Несмотря на заявления военно-политического руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи в Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады сорока украинских военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Предположительно, этих украинских военных направили в тыловые подразделения обеспечения и охраны.

В Народной милиции ДНР полагают, что таким способом Киев собирается высвободить значительную часть контрактников, которые задействованы в обеспечении и охране складов, командных пунктов и других тыловых объектов.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила власти Украины в скрытном стягивании тяжелого вооружения и бронетехники в Донбасс.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев не заинтересован в достижении мира в Донбассе, а президенту страны Владимиру Зеленскому нужны только денежные транши и вооружения, которые государство не может обеспечить самостоятельно.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на линии соприкосновения, которая всего в 100 километрах от границы с Россией, находятся порядка 120 тысяч военных.

