Президента мини-футбольного клуба задержали вместе с сыном замглавы МВД

При попытке дать крупную взятку сотруднику УФСБ был задержан президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов.

Его задержали в Самаре вместе с Денисом Зубовым, сыном замглавы МВД Игоря Зубова, и бывшим директором нефтебазы «МО НТП» Василием Ермаковым, сообщает «РЕН ТВ».

По версии следствия, они собирались за крупное денежное вознаграждение заручиться покровительством регионального УФСБ.

Согласно имеющейся информации, взятка составляла 18 млн рублей.

Как отмечает телеканал, по данным из открытых источников, Карпов уже был судим в 2016 году за незаконную добычу и продажу нефти, а Ермаков ранее фигурировал в деле о коррупции.

Ранее «Ридус» писал о том, что сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова был задержан в Самаре в ходе спецоперации. Он оказался в числе трех граждан, которых задержали 11 февраля при попытке дачи взятки сотруднику УФСБ за покровительство для перевалочной базы нефтепродуктов. Задержанные обещали выплачивать за «крышевание» по пять миллионов рублей ежемесячно.