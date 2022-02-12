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В Самаре задержали сына замглавы МВД РФ

Георгий Самсонов

© pixabay.com

Сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова был задержан в Самаре в ходе спецоперации.

По предварительным данным, он оказался в числе трех граждан, которых задержали 11 февраля при попытке дачи взятки сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП».

Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, сумма денежного вознаграждения составила 18 миллионов рублей. Также стало известно, задержанные обещали выплачивать за «крышевание» по пять миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Согласно имеющейся у телеканала информации, Игорь Зубов — статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ, действительный государственный советник РФ первого класса.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

Ранее в МИД РФ предположили, что миф об угрозе «вторжения» России на Украину сфабриковали в НАТО.

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