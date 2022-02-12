В Самаре задержали сына замглавы МВД РФ
- 12 февраля 2022, 16:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сын заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова был задержан в Самаре в ходе спецоперации.
По предварительным данным, он оказался в числе трех граждан, которых задержали 11 февраля при попытке дачи взятки сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП».
Как сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, сумма денежного вознаграждения составила 18 миллионов рублей. Также стало известно, задержанные обещали выплачивать за «крышевание» по пять миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Согласно имеющейся у телеканала информации, Игорь Зубов — статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ, действительный государственный советник РФ первого класса.
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