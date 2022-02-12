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На стоянке в Москве металлический каркас обрушился на 25 машин

Георгий Самсонов

© Mash

На частной парковке, расположенной на Прокатной улице в Москве, металлический каркас рухнул на 25 автомобилей.

В результате машины получили серьезные повреждения.

Последствия обрушения были сняты на видео.

На кадрах запечатлены автомобили, крыши которых смяты и расплющены. Видно также, что асфальт усыпан битым стеклом.

Как стало известно «360», ЧП произошло по вине водителя трактора, который чистил снег возле «Мосводоканала» и задел конструкцию.

«Во время работ он задел советский бетонный забор, и навес по цепной реакции обрушился на стоящие под ним автомобили», — сообщил корреспондент издания.

Накануне в результате обрушения бетонного забора на территории строящегося торгового комплекса в Подмосковье пострадали четыре человека.

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Стали известны детали переговоров Путина и Байдена

Георгий Самсонов
Владимир Путин и Джо Байден.

Владимир Путин и Джо Байден.

© kremlin.ru

Состоялась онлайн-беседа президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как сообщили в Белом доме, они обсудили напряженную ситуацию на границе Украины и России.

Байден заявил, что США готовы к любому варианту развития событий и нацелены на дипломатическое сотрудничество с Россией.

Американский лидер также указал на готовность наращивать помощь Украине в том случае, если РФ продолжит эскалацию. Он добавил, что в США не понимают, готова ли Россия выбрать дипломатию или военную силу.

Кроме того, Байден выразил свою озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

В свою очередь Путин заверил, что Россия не собирается вторгаться на территорию Украины.

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