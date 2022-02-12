На стоянке в Москве металлический каркас обрушился на 25 машин

На частной парковке, расположенной на Прокатной улице в Москве, металлический каркас рухнул на 25 автомобилей.

В результате машины получили серьезные повреждения.

Последствия обрушения были сняты на видео.

На кадрах запечатлены автомобили, крыши которых смяты и расплющены. Видно также, что асфальт усыпан битым стеклом.

Как стало известно «360», ЧП произошло по вине водителя трактора, который чистил снег возле «Мосводоканала» и задел конструкцию.

«Во время работ он задел советский бетонный забор, и навес по цепной реакции обрушился на стоящие под ним автомобили», — сообщил корреспондент издания.

Накануне в результате обрушения бетонного забора на территории строящегося торгового комплекса в Подмосковье пострадали четыре человека.