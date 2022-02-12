На стоянке в Москве металлический каркас обрушился на 25 машин
- 12 февраля 2022, 17:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На частной парковке, расположенной на Прокатной улице в Москве, металлический каркас рухнул на 25 автомобилей.
В результате машины получили серьезные повреждения.
Последствия обрушения были сняты на видео.
На кадрах запечатлены автомобили, крыши которых смяты и расплющены. Видно также, что асфальт усыпан битым стеклом.
Как стало известно «360», ЧП произошло по вине водителя трактора, который чистил снег возле «Мосводоканала» и задел конструкцию.
«Во время работ он задел советский бетонный забор, и навес по цепной реакции обрушился на стоящие под ним автомобили», — сообщил корреспондент издания.
Накануне в результате обрушения бетонного забора на территории строящегося торгового комплекса в Подмосковье пострадали четыре человека.
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