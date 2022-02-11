На «Госуслугах» вновь появилась опция «Изменение пола»

С помощью сайта «Госуслуги» опять можно поменять паспорт в связи со сменой пола.

В 2020 году такая услуга стала невозможной, что в Минцифры объяснили «техническими проблемами».

Правозащитники направили коллективную жалобу, указав на то, что невозможность поменять паспорт после смены пола нарушает административный регламент МВД. Дело в том, что из-за отсутствия услуги на сайте трансгендерные люди не могли получить скидку на оплату госпошлины, а сам процесс оформления значительно усложнился.

В октябре прошлого года жалоба была направлена в Генпрокуратуру, МВД, Минцифры, Минэкономразвития и Уполномоченному по правам человека в РФ. В итоге опцию вернули без всяких объяснений, сообщает «Подъём».

Ранее «Ридус» писал о том, что после вынесения приговора трансгендеру-наркоторговцу начальник СИЗО попросил суд в Воронеже разъяснить, в какую колонию поместить осужденного. Дело в том, что раньше он был женщиной, но несколько лет назад сменил пол. В результате суд признал недействительной справку, подтверждающую смену пола. Свою силу потеряли также заключение ЗАГС об изменении пола, фамилии, имени и отчества жительницы Воронежа.