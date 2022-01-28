Смену пола трансгендера-наркоторговца отменил суд в Воронеже

После вынесения приговора трансгендеру-наркоторговцу начальник СИЗО попросил суд в Воронеже разъяснить, в какую колонию поместить осужденного.

Дело в том, что раньше он был женщиной, но несколько лет назад сменил пол.

В результате суд признал недействительной справку, подтверждающую смену пола. Свою силу потеряли также заключение ЗАГС об изменении пола, фамилии, имени и отчества жительницы Воронежа.

Как сообщает «РЕН ТВ», в своем разъяснении для начальника СИЗО суд указал, что виновного необходимо отправить в женскую колонию. Отмечается, что трансгендеру придется отбыть в заключении три года.

Ранее «Ридус» писал о том, какие тяжелые условия ожидают трансгендеров в российских колониях.

Также «Ридус» пытался выяснить, почему нашествие трансгендеров-неудачников уничтожает женский спорт.