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Смену пола трансгендера-наркоторговца отменил суд в Воронеже

Георгий Самсонов

© Михаил Салтыков / Коллаж / Ridus.ru

После вынесения приговора трансгендеру-наркоторговцу начальник СИЗО попросил суд в Воронеже разъяснить, в какую колонию поместить осужденного.

Дело в том, что раньше он был женщиной, но несколько лет назад сменил пол.

В результате суд признал недействительной справку, подтверждающую смену пола. Свою силу потеряли также заключение ЗАГС об изменении пола, фамилии, имени и отчества жительницы Воронежа.

Как сообщает «РЕН ТВ», в своем разъяснении для начальника СИЗО суд указал, что виновного необходимо отправить в женскую колонию. Отмечается, что трансгендеру придется отбыть в заключении три года.

Ранее «Ридус» писал о том, какие тяжелые условия ожидают трансгендеров в российских колониях. 

Также «Ридус» пытался выяснить, почему нашествие трансгендеров-неудачников уничтожает женский спорт.

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